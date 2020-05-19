Stoch: Puskas Ödülü'nü almamda Türklerin büyük payı vardı

Fenerbahçe'nin 2010'da transfer ettiği ve 2013'ten sonra farklı takımlarda kiralık oynayarak, 2017'ye kadar takımda kalan Miroslav Stoch, koronavirüs günlerinde yaşadıklarını Hollanda basınına anlattı.

Paok forması giyen Slovakyalı futbolcu, ''Yunanistan'da iyiyim. Koronavirüs salgını, herkesin de evde olmasını gerektirdi. Ben şanslıyım, büyük bir bahçem var. 3 yaşımdaki evladımla ilgileniyorum, sürekli onunla meşgulüm, zaman böyle geçiyor.'' ifadelerini kullandı.

''TÜRK TARAFTARLARIN BÜYÜK PAYI VARDI''

2012 yılında Fenerbahçe formasıyla attığı gol ile Puskas Ödülü'nü kazanan 30 yaşındaki futbolcu, o ödülü almasında Türk taraftarların büyük payı olduğunu söyledi.

Sarı-lacivertlilerde attığı ilginç gollerle hatırlanan Stoch, ''2012'de, Puskas Yılın Golü Ödülü'nü aldım. Ballon d'Or Ödülü'nün olduğu törendi ve orada dünyanın en iyi oyuncuları, en iyi teknik direktörleri ile birlikteydım. Cennette gibiydim. Tören devam ederken, kazandığımı bilmiyordum, oylama devam ediyordu. Neymar, Falcao ya da ben kazanacaktım. Sonunda oyların yüzde 80'ini alarak ben kazandım, Türk taraftarların oylarının da büyük etkisi vardı.'' şeklinde konuştu.