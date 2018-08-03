Stoch'un hayali: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

Slavia Prag forması giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayarak kariyerindeki en büyük amaçlarından birini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Henüz Devler Ligi'nde oynayamayan Miroslav Stoch, "Kariyerim boyunca bunun için uğraştım. Oynadığım tüm takımlarda amacım Şampiyonlar Ligi oldu. Artık Slavia Prag ile bulunu gerçekleştirmek istiyorum. Gücümüzün farkındayım, bunu artık başarmayı umuyorum" dedi.

ELEME TURU ZORLU OLACAK

Ön elemede Ukrayna'dan Dinamo Kiev ile karşılaşacaklarını ve sonra bir eleme daha oynayacaklarını vurgulayan 28 yaşındaki oyuncu, "Zorlu bir eleme turu olacak ancak rakiplerimizi geçeceğimize inanıyorum çünkü Şampiyonlar Ligi'nde zaten kolay rakip hiçbir zaman olmaz" diye konuştu.