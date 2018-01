Stoichkov: Dünyada Naim'den büyük sporcu yoktu

Bulgaristan'ın yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Stoichkov, Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek çelenk bıraktı.

Eski Bulgar futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu ile çok yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Benim için dünyada ondan daha büyük sporcu yok. Arkadaşımın yanına geldiğim için mutluyum. Çok iyi arkadaştık. Dünya ve olimpiyat rekorları kıran bir sporcu. Her sporcu gibi onunla çok gurur duyuyorum. Hiçbir zaman nereden geldiğini unutmadı. Çok genç vefat etti ve bizi bıraktı." ifadelerini kullandı.

Dostluklarının sonsuza kadar devam edeceğini vurgulayan Stoichkov, "Beni hiçbir zaman bırakmayacak, ben de onu bırakmayacağım. Ben futbolcuyum o halterci ama sporcu her zaman sporcudur ve sporcuyu tutar. Onu her yerde her zaman anlatmak lazım. Herkese Naim'in kim olduğunu gösterdi. Benim için dünyanın en büyük haltercisi olarak kalacak." diye konuştu.