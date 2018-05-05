Stoke City küme düştü

Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.
Crystal Palace'a kaybeden İngiliz ekibi, Premier Lig'e veda etti.
Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.
NDİAYE SERBEST KALIYOR
Devre arasında 16 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan İngiliz ekibine transfer olan Ndiaye, takımı küme düştüğü için sözleşmedeki madde gereği serbest kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabilir.