Stoke City'den G.Saray'a olumsuz yanıt

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Badou N'Diaye takımı Stoke City'e geri dönecek.

Premier Lig'e yükselme şansını kaybeden Stoke City'e dönmek istemeyen ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek isten NDiaye'yi önümüzdeki sezon kiralamak istemeyen Stoke City, 16 milyon euroya transfer ettiği Senegalli futbolcuyu 8 milyon euro bedelle elden çıkartmak istiyor.

Galatasaray'ın bir yıl daha kiralama teklifini geri çeviren ve Senegalli futbolcu için gelecek olan satın alma tekliflerini değerlendirme kararı alan Stoke City, en azından şimdilik kiralama opsiyonlarına kapalı olduğunu iletti.

JASON DENAYER SENDROMU

Galatasaray benzeri bir durumu Jason Denayer'in transfer sürecinde de yaşamıştı. Denayer'i Manchester City'den iki sezon kiralayan ve bir sezon daha kiralamak isteyen Galatasaray, yaptığı görüşmede "ret" cevabı almış ve City, Belçikalı futbolcu için kiralama opsiyonlarının devre dışında kaldığını açıklayarak Denayer'i 6 milyon euroya Lyon'a satmıştı.

BU DURUMDAN HİÇ KİMSE MEMNUN DEĞİL

Badou Ndiaye'nin transfer sürecini değerlendiren İngiliz yorumcular Jacob Potter ve Jay Taylor da Senegalli futbolcunun bir sezon daha kiralanmasının mümkün olmadığını savundu. NDiaye'nin Stoke'a faydalı bir oyuncu olamayacağını belirten Jay Taylor, "NDiye, Stoke'a dönmek istemiyor, kulüp de onu takımda tutmak istemiyor ancak bu biraz da ekonomik bir durum. Ne futbolcu, ne kulüp, ne teknik adam ne de taraftarlar bu birlikteliği kabullenmiş durumda. Karşılıklı bir anlaşma yapılması herkes açısından en iyisi olacaktır" dedi.