Strakosha: Böyle bir hata yapmamalıydım

A Milli Takım'a 1-0 mağlup olan Aranvutluk'un file bekçisi Thomas Strakosha, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Cenk Tosun'un attığı golde yaptığı hata hakkında konuşan Strakosha, "Takım çok iyi oynadı. Sonunda bana ihtiyaçları vardı ama yardım edemedim. Çok üzgünüm. Böyle bir hata yapmamalıydım" dedi.

Thomas Strakosha sözlerini, "Biz bir takımız. Henüz 24 yaşındayım ve genelde iyi oynuyorum. İlk kez bu kadar büyük bir hata yaptım ancak milli takımda bu hatayı yapmam daha üzücü. Yapacak bir şey yok, ileriye bakmak zorundayım" ifadeleriyle tamamladı.