Stramaccioni, İran'ı terk etti

İran'da hükümeti protesto gösterileri yeniden başladı, ancak bu kez siyasi nedenlerin yerini futbol aldı. Spor bakanlığı üzerinden sahibi devlet olan ülkenin köklü kulübü, teknik direktörünü kaybetti. Ligde lider durumda bulunan Esteghlal'in başındaki Andrea Stramaccioni, kendisi ve yardımcısına ödenmeyen maaşları gerekçe gösterdi, sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldı.

TARAFTARLAR SOKAĞA İNDİ

Bunun üzerine Esteghlal taraftarları sokağa indi. Tahran'da meydanda toplanan taraftarların, kulübü ve hükümeti protesto ettikleri bildirildi. Taraftar kulübün hocaya tavrını protesto ederken, ülkenin spor bakanının ünlü teknik adamı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadığı aktarıldı.

Ülke futbolu son olarak Mustafa Denizli'nin ayrılığına sahne olmuştu. Tractor Sazi'nin başındaki Denizli, geçtiğimiz günlerde sportif olmayan nedenlerde kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.