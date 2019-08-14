Sturridge Trabzonspor'la görüşecek

Trabzonspor aylardır kadrosuna katmak istediği golcü Daniel Sturridge transferini bitirmek üzere.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Goal muhabiri Nizaar Kinsella, Daniel Sturridge'in bugün Trabzonspor ile görüşmek üzere İstanbul'a geldiğini, Karadeniz temsilcisinin İngiliz yıldıza yıllığı 3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceğini ifade etti.

Kinsella ayrıca, Sturridge'in kulüp tarafından UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Trabzon'a davet edildiğini belirtti.

Öte yandan bugün, İngiltere’nin Birmingham kentinden kalkan uçakla 16.30’da İstanbul’a gelen Sturridge'in annesi ve menajeri olan amcasının kulüp yetkilileri tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Sturridge ailesinin bugünü İstanbul’da geçirerek yarın gündüz saatlerinde Trabzon’a gitmesi bekleniyor.