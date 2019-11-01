Trabzonspor'da Sturridge sakatlandı

Trabzonspor'a Daniel Sturridge'den kötü haber geldi.

Bordo-mavili ekipte sezona sakat başlayan tecrübeli forvet, sahalara döndükten sonra iyi bir ivme yakalayıp attığı goller ve yaptığı asistlerle takımına katkı sağlamaya başlamıştı.

Sivasspor ve Krasnodar karşılaşmalarında aşil tendonundaki ağrı nedeniyle forma giyemeyen oyuncu, bir kez daha sakatlandı.

1-3 HAFTA YOK

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Ayaz'ın Sturridge'ın durumuyla ilgili değerlendirmesi şöyle: "Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir"

Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 7 maçta 2 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.