Trabzonspor Gaziantep'e 4 attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Gaziantep BB ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1'lik skorla kazandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Sturridge, 14. dakikada Sörloth, 76. dakikada Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.

Gaziantep'in tek sayısını ise 54. dakikada Jefferson kaydetti.

Gazişehir'de Kayode, 84. dakikada önce sarı kart gördü, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayode böylece Beşiktaş maçının ardından bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 3. galibiyeti alarak 15 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yerleşti.

Gaziantep ise üst üste 2. kez maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR SAHAYA ATATÜRK TİŞÖRTLERİYLE ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Öte yandan, maç öncesinde statta çalan 10. Yıl Marşı'na taraftarlarla da ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

AĞAOĞLU'NDAN ASKER SELAMI

Maçtan önce okunan İstiklal Marşı sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı taraftarlar asker selamı verdi.

Öte yandan, Ağaoğlu karşılaşma öncesinde dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi plaket ve altınla ödüllendirdi.

STURRİDGE İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 9. dakikasında Sörloth'un asistini değerlendiren Sturridge, Bordo-Mavili formayla ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 13.dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sturridge, savunmanın arkasına gönderdiği topla Sörloth'e golü attıran isim oldu.

Geçtiğimiz hafta Rizespor karşısında oyuna girdikten sonra yaptığı asistle bordo-mavili ekibe maçı getiren isin olan oyuncu, Gaziantep BB karşısında verdiği gol pasıyla bu sayıyı ikiye çıkartmış oldu.