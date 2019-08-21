Sturridge resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor'da haftalardır beklenen transfer nihayet gerçekleşti.

Bordo-mavililer, Liverpool ile yollarını ayıran İngiliz golcü Sturridge'yi kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve oradan da Trabzon'a geçen 29 yaşındaki futbolcu, şehir hakkında bilgi edinmişti.

FORMAYI GİYDİ

Yapılan teklifi kabul eden ve sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu daha sonra resmi sözleşmeye imza attı.

Daha sonra formayı giyen Sturridge, objektiflere poz verdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

-2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir.

Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.



