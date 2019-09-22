Sturridge, Sivas maçı kadrosunda yer almadı

Sakatlık belası bu sezon Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor. Genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile Celub Ekuban'ın ardından bu kez de Sturridge sakatlandı.

AŞİL TENDONUNDA ÖDEM VAR

Hafta içi Avrupa Ligi maçında Getafe'ye karşı forma giyen Sturridge'in sağ ayak tendonunda ödem tespit edildi ve Sivasspor maçında oynayamayacak.

Trabzonspor'un resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir.

Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır."

Bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.