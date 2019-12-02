Sturridge takımla idmana çıktı

Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 4 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği çalışmayla başladı.

Antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

KARAMAN, STURRİDGE İLE GÖRÜŞTÜ

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Daniel Sturridge de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığı süresince bireysel antrenmanlar yapan forvet oyuncusu, 21 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda yer almıştı.

Bordo-mavililerin Altay maçı hazırlıklarına katılan oyuncu, Ünal Karaman ile de özel bir görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, İngiliz oyuncundan son durumu hakkında bilgiler aldı.

ABDÜLKADİR ALMANYA YOLCUSU

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı olan AEK mücadelesinde sakatlanan Abdülkadir Ömür, Almanya'da ameliyat olmuştu.

Ameliyat sonrası Trabzon'a dönen ve tedavisine burada devam eden oyuncu pazar günü Almanya'nın Berlin şehrine giderek 3 aylık bir tedavi sürecine girecek. Tedavi süreci olumlu devam etmesi halinde mart ayında Trabzon'a gelecek olan oyuncunun, takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.