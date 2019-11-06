Sturridge: Ünal Karaman'ı çok seviyorum

Trabzonspor'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge, kulübün eski efsanelerinden Kevin Campbell aracılığıyla UEFA'ya özel bir röportaj verdi.

İşte golcü futbolcunun sözleri:

"FARKLI BİR REKABETE GİRMEK İSTEDİM"

"Harika hissediyorum. Farklı bir rekabete girmek istedim. Çok farklı olsun istedim. 13 yıldır Premier Lig'deydim. Farklı bir kültür, yeni bir meydan okuma istedim.

"HOCAMIZI ÇOK SEVİYORUM"

Hocamızı çok seviyorum. Hücum anlayışı olan bir teknik direktör, bağımsızlık veriyor. Bir teknik adamdan daha fazlasını isteyemezsin. Sıkı çalışmaya ve takımın başarılı olması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.





"BU KADAR DA SEVİLMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Sevilmeyi bekliyordum ancak ancak çılgınca sevilmeyi beklemiyordum. Şehre gidip, rahatça yürümem imkansız.

"DROGBA, ANELKA VE SKRTEL'E MESAJ ATTIM"

Gelmeden önce Didier Drogba'ya mesaj attım, Anelka'ya, Skrtel'e mesaj attım. Malouda'nın da burada oynadığını biliyordum, Türkiye'de oynayan oyuncularla konuştum. Onlar bana git ve yeni bir şeyler dene dediler. İstanbul'a gelmiştim ama Trabzon'a gelmemiştim. Havaalanında tam bir çılgınlık vardı.





Benim hikayem daha bitmedi, burada elimden gelenin en iyisini yapacağım ve kalbimi vererek takımımı başarılı yapmak için uğraşacağım.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İngiliz oyuncular ülkeden çok dışarı çıkmıyor. Çıktığı zaman çok büyük bir olay gibi gösteriliyor. Diğer ülkelerde oyuncular 14-15 yaşlarında bile dışarı çıkıyor. İngiliz oyuncuların çoğu kariyeri boyunca ülkesinde kalıyor. Benim için buna alışmak zor ama elimden geleni yapacağım. Futbol oynayacağım, yüzümde bir gülümseme olması için uğraşacağım, mutlu olacağım.

Yemeklere alışıyorum. Evimizi dizayn ediyoruz şu anda ve bir mutfağımız yok. Şu anda otelde yiyoruz, dışarı çıkıyoruz yemeğe. Mutfak olduğunda kız arkadaşım yemek yapabilir. Şu anda sevdiğim ve sevmediğim şeyler var diyebilirim. Sütlaç denedim ama ekstra pirinç istedim içinde. İngiltere'de belki haftada bir yersin ama burada her gün yiyebiliyorsun.

"KENDİME HEDEF KOYMUYORUM"

Bir forvet olarak, kendime bir hedef koymuyorum. Gol atma konusunda takıntılı değilim ama sahaya çıktığımda bunu yapmak isterim. Asist yaptığımda da mutlu olurum, aynı değildir ama yine de iyidir. Goller atmak, asist yapmak, asistten önceki pası yapmak... Gol atmak, takımın yaratıcılığına katkıda bulunmak, bunlar benim hedeflerim."