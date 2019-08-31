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Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı

Yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmayan Sturridge kafilede yer almadı.

| Haber Merkezi
Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı
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Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Herkesin sonucunu merakla beklediği dev karşılaşma öncesi bordo-mavili takıma Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

İKİSİ DE YOK

AEK maçında sakatlanan 20 yaşındaki futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Ayrıca henüz hazır olmayan yeni transfer Sturridge de kafilede yer almadı.

Öte yandan Abdülkadir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Kulübü, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır." dedi.

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