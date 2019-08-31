Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı

Süper Lig'de haftanın maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak.

Herkesin sonucunu merakla beklediği dev karşılaşma öncesi bordo-mavili takıma Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi.

İKİSİ DE YOK

AEK maçında sakatlanan 20 yaşındaki futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi.

Ayrıca henüz hazır olmayan yeni transfer Sturridge de kafilede yer almadı.

Öte yandan Abdülkadir'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Trabzonspor Kulübü, "AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır." dedi.