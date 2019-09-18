Sturridge yeniden bahis cezası alabilir

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Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge'in futboldan men edilebilir. İngiltere Futbol Federasyonu, 30 yaşındaki oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekten dolayı aldığı 6 maçlık cezayı az buldu ve itiraz etti.

İNGİLİZLER CEZA AZ DİYOR

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu, Sturridge'in 6 maç men ve 75 bin sterlinlik cezasının bozulması ve oyuncunun lisansının iptal edilmesini talep ediyor.

Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmıştı.

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

(The Sun'da yer alan haber)

Sturridge, kendisine yapılan 11 suçlamadan 2'sinden suçlu bulunduğu gerekçesiyle 6 maç men cezası ve 75 bin sterlin ceza almıştı.

İngiltere Futbol Federasyonu'nun itirazı sonrası karar bozulursa, İngilizler TFF'den oyuncunun lisansının iptal edilmesini isteyecek.