Trabzonspor'da Sturridge heyecanı yaşanıyor...

İngiltere'de transfer sezonu kapandığı için Premier Lig'den bir takıma imza atma şansı kalmayan golcü futbolcu, teklifleri değerlendirmeye aldı.

Türkiye'den Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin istediği İngiliz futbolcu, ülke hakkında bilgi almak için annesi ve amcasını (ayrıca menajeri) İstanbul'a gönderdi.

Sturridge'in annesi ve amcası Türkiye'ye geldi VİDEO



ŞEHİR HAKKINDA BİLGİ ALACAK

Dün İstanbul'a gelen ve ardından Trabzon'a geçen ailesi, bordo-mavililerin Sparta Prag maçını tribünden takip edecek.

Daha sonra ailesinden şehir hakkında bilgi alacak olan Sturridge, olumlu bilgiler alamazsa Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacak.