Sturridge'nin sevgilisi: Türkiye farklı anlatılıyor

Trabzonspor'un Liverpool ile yollarını ayıran İngiliz golcü Sturridge'i kadrosuna katması, ülkemizde ve Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

Kafasındaki soru işaretlerini gidermek için ilk olarak annesi ve amcasını gönderen ve Trabzon hakkında bilgi edinen yıldız futbolcu, daha sonra kız arkadaşıyla beraber Türkiye'ye gelmişti.

İstanbul'u ve Trabzon'u gördükten sonra teklifi kabul ede 29 yaşındaki futbolcu, çarşamba günü resmi sözleşmeye imza atmıştı.

Transfer sürecini anlatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sturridge'nin kız arkadaşının sözlerini aktardı.

"BU ALGIYI KIRMALISINIZ"

Ağaoğlu, "Sturridge'in kız arkadaşı ülkenin güzelliğini, Trabzon'un güzelliğini fark etti. 'Bu algıyı kırmalısınız, sizin ülkeniz yurt dışında çok farklı tanıtılıyor' dedi. Annesi ve amcası da ülkeye hayran kaldı" dedi.