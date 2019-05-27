Almanya Bundesliga play-out rövanş maçında Union Berlin ile Stuttgart karşı karşıya geldi.

İlk maçın 2-2 sona ermesi sebebiyle gole ihtiyacı olan Stuttgart, ilk yarıda gol bulamadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart küme düştü.

Bir pozisyonda takım arkadaşı Hoger Badstuber ile çarpışan ve kanlar içinde kalan Ozan takımını yalnız bırakmamak için maça devam etti.

90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz takımını kümede tutmak için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.