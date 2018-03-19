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Stuttgart, Tayfun Korkut'la çıkışa geçti

21. haftada Stuttgart'ın başına geçen Tayfun Korkut, 7 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik alarak Alman ekibini 8. sıraya taşıdı.

Stuttgart, Tayfun Korkut'la çıkışa geçti
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Mario Gomez'in golleriyle deplasmanda Freiburg'u 2-1 mağlup eden Stuttgart, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı yedi maçta da yenilgi yüzü görmedi.

DÜŞME HATTINDAN 8'İNCİLİĞE

Korkut'un göreve geldiği dönemde düşme hattında olan Stuttgart, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla puanını 37'ye yükselterek 8'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupaları için iddialı konuma geldi.

SON 7 HAFTANIN EN İYİSİ

Alman ekibinin başında 5 galibiyet 2 beraberlik alan Korkut, Bundesliga'da son 7 haftada takımına en çok puan kazandıran hoca oldu.

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