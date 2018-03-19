Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

1 Stuttgart, Tayfun Korkut'la çıkışa geçti 21. haftada Stuttgart'ın başına geçen Tayfun Korkut, 7 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik alarak Alman ekibini 8. sıraya taşıdı.

2 Aziz Yıldırım: Ali Koç Fenerbahçe'yi bölmüştür Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve dernek başkanlarıyla buluştuğu toplantıda "Fenerbahçe camiası artık bölünmüştür, Ali Koç'u tebrik ediyorum" dedi.

3 Beşiktaş kasasını doldurdu puanları kaybetti Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak son 16 turuna kalan Beşiktaş, kasasına 50 milyon euro(230 milyon TL)koydu. Ancak siyah-beyazlılar Avrupa öncesi ve sonrası ligde toplam 21 puan kaybetti.

4 Ronaldo hapis cezası almamak için para ödeyecek Vergi kaçırdığı iddiasıyla hapis cezası istenen Cristiano Ronaldo, ceza alma ihtimalinin artmasından dolayı İspanyol hazinesine 25 milyon 693 bin 315 euroyu ödemeyi kabul etti.

5 2 gol atan Enes Ünal, İspanya manşetlerinde Villarreal forması giyen Enes Ünal, Atletico Madrid maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Enes'in muhteşem performansı İspanya'da manşetlere taşındı.

6 Şenol Güneş: Uzaydan gelmişçesine mücadeleden uzaktık Başakşehir karşısında önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş "ilk yarıda sanki uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık" dedi.

7 Batuhan, Sakarya'da gollerine devam ediyor Sakaryaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Altay maçında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

8 Belhanda: Bizim stat, Kadıköy'den daha iyi Fenerbahçe derbisini değerlendiren Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda "Fenerbahçe taraftarları tribünde gergindi. Bence bizim stadımızdaki atmosfer daha güzel" dedi.

9 Aykut Kocaman derbinin faturasını hakeme kesti Teknik ekibiyle derbiyi değerlendiren Aykut Kocaman, kurmaylarına yaptığı açıklamada "G.Saray maçında takım olarak ne gerekiyorsa yaptık. Ancak hakem kazanmamıza izin vermedi." dedi.