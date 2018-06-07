Stuttgart Tolgay Arslan'a talip oldu

Tolgay Arslan'ın talipleri artıyor...

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Tolgay Arslan'ın transferi için Roma'nın ardından Stuttgart'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı yönetim takımdaki futbolcuları iyi bonservis bedeli gelmesi durumunda elden çıkartmayı planlıyor.

TOLGAY'IN YENİ TALİBİ ALMANYA'DAN

Geçtğimiz sezon Süper Lig'de ve özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Tolgay Arslan'ın yeni talibi Almanya'dan.

BEŞİKTAŞ 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Kicker'in haberine göre; Roma'nın ardından Bundesliga ekibi Stuttgart da Tolgay'ı transfer edebilmek için devreye girdi.

Sözleşmesi 2022 yılında bitecek 27 yaşındaki futbolcu için siyah beyazlıların 8 milyon euro talep ettiği belirtildi.