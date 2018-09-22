Stuttgartlı taraftarlardan EURO 2024 protestosu

Almanya Bundesliga'da 4. haftanın açılış maçında ilginç bir olay yaşandı.
Stuttgart'ın evinde F.Düsseldorf'u ağırladığı akşamda tribünlerde EURO 2024 ev sahipliği konusunda flaş bir pankart asıldı.
Ev sahibi Stuttgart taraftarları, karşılaşmada dev bir pankart asarak Almanya Futbol Federasyonu'nu boytkot edip protesto etti.
SİZİ PARA BİRLEŞTİRİR
Açılan dev pankartta; "United by Money" yazısı (Parayla birleşim) yazısı dikkat çekti.
EURO 2024 için "Futbol bizi birleştirir" sloganını kullanan Almanya Futbol Federasyonu'nu, "Sizi para birleştirir" pankartıyla protesto eden Stuttgart taraftarları, geceye damgasını vurdu.
RÜŞVET İMASI
Öte yandan pankartın devamında "Corrupt in the heart of Europe" yazısı görüldü. Burada da, "Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" yazılması gözlerden kaçmadı ve rüşvet imasında bulunuldu.
Pankartta Almanya Futbol Federasyonu'nun adaylık logosu ve UEFA'nın bayrağı da yer aldı ve tepki gösterildi.
EURO 2024'ü yapacak ülke UEFA tarafından 27 Eylül Perşembe günü açıklanacak.