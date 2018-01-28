Stuttgart'ta kan değişimi

Bundesliga'da mücadele eden Stuttgart, teknik direktör Hannes Wolf'un görevine son verdi.

BUNDESLİGA'YA TAŞIMIŞTI

Alman kulübünden yapılan açıklamada, uzun görüşmeler ve sportif durumun yoğun bir analizi sonrasında 36 yaşındaki Wolf'un daha fazla Stuttgart'ın teknik direktörü olmayacağı kararının verildiği belirtildi.

Açıklamada, takımın başına getirilecek teknik direktörün gelecek günlerde belli olacağı kaydedildi. Ligde dün konuk ettiği Schalke 04'e 2-0 yenilen Stuttgart, son 7 maçta 6 mağlubiyet yaşadı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez ve Andreas Beck'in yanı sıra Türk asıllı futbolcu Berkay Özcan'ı kadrosunda bulunduran Stuttgart, ligde 20 puanla 15. sırada yer alıyor.

2016'nın eylül ayında göreve getirilen Wolf, Stuttgart'ı 2016-2017 sezonunun sonunda ikinci ligde şampiyon yaparak Bundesliga'ya taşımıştı.