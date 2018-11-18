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Sualtı ragbisinde kadın milli takımı Dünya Şampiyonu

Almanya'da düzenlenen 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı altın madalya kazandı.

Sualtı ragbisinde kadın milli takımı Dünya Şampiyonu
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, kadın milli takımı, final maçında Kolombiya'yı 1-0 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Almanya, Norveç'i 1-0 mağlup etti ve bronz madalya elde etti.

ERKEK TAKIMI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonada mücadele eden Türk Erkek Milli Takımı ise üçüncülük maçında Norveç ile karşılaştı. Rakibine 4-1 üstünlük sağlayan milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde final ise Kolombiya ile Almanya arasında oynandı. Kolombiya, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

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