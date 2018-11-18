Sualtı ragbisinde kadın milli takımı Dünya Şampiyonu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, kadın milli takımı, final maçında Kolombiya'yı 1-0 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlarda üçüncülük maçında ise Almanya, Norveç'i 1-0 mağlup etti ve bronz madalya elde etti.

ERKEK TAKIMI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Şampiyonada mücadele eden Türk Erkek Milli Takımı ise üçüncülük maçında Norveç ile karşılaştı. Rakibine 4-1 üstünlük sağlayan milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde final ise Kolombiya ile Almanya arasında oynandı. Kolombiya, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.