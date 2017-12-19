Suarez: Coutinho ve Griezmann takıma güç katar

Barcelona'nın Uruguaylı forvet oyuncusu Luis Suarez, kulübün transfer hedefleri arasında yer alan Coutinho ve Griezmann hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınına konuşan Suarez, iki futbolcunun da transfer olmaları halinde Katalan kulübüne büyük katkı sağlayacağı görüşünü savundu.

"İKİSİ DE ÇOK ÜST DÜZEY FUTBOLCU"

Luis Suarez, "Griezmann da Coutinho da çok üst seviye futbolcular. Genç olmaları nedeniyle önlerinde uzun bir kariyer var. Barcelona her zaman en iyi oyuncuları kadrosunda görmek ister" diye konuştu. Sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılması beklenen Griezmann hakkında açıklamalarda bulunan Uruguaylı yıldız, "Onun 9 numarayla birlikte oynaması gerekiyor. Eğer aramıza katılırsa takıma büyük faydası olur" dedi.

Mundo Deportivo Gazetesi, Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun geçtiğimiz günlerde Griezmann'ın ailesiyle transfer için bir araya geldiğini öne sürmüştü. Katalan kulübünün sezon başında kadrosuna katamadığı Coutinho için de devre arası bir transfer hamlesi yapması bekleniyor.