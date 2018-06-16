Suarez: Kendime kızgınım

Luis Suarez, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda Mısır'ı Gimenez'in 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

KENDİMİ ELEŞTİRMEM LAZIM

Performansından memnun olmadığını belirten Suarez, "Galibiyet için memnunum, Dünya Kupası'nda ilk maçı kazanamıyorduk. Ancak kendi oyunumu eleştirmem lazım, kendime kızgınım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Kolay bir galibiyet alamadık ve Mısır'ı da kutlamamız lazım. İyi iş çıkardılar ve iyi oynadılar" dedi.

Uruguay, A Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.