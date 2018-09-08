Suarez milli takımda şov yaptı - Video

Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

Selfie çubuğu, fotoğraf makinesi ve elektronik sigara gibi materyallerle spor müsabakalarına girilmesi yasaklandı.

A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.

Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın, beklentileri karşılayamayan Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

1 TRT UEFA ile Türk lirası üzerinden anlaşma sağladı A Milli Takımımızın maçlarını 4 yıllığına satın alan TRT'nin, Türk lirası üzerinden anlaşma yapmak için UEFA ile kıran kırana pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

2 A Milli Takım'da Lucescu'nun geleceği tartışılıyor A Milli Takım'da çıktığı 12 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Lucescu'nun koltuğu sallantıda. Boşta olan Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ilk adaylar.

3 Pepe'den personele 420 bin lira Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, puan başına aldığı primleri Bursaspor maçı öncesi malzemeci, sağlık ekibi, mutfak ekibi ve güvenlik görevlerine dağıttı.

4 Trabzonlu taraftarlardan milli maçta şike göndermesi Trabzonsporlu taraftarlar, Türkiye ile Rusya arasında oynanan Uluslar Ligi maçında, üzerinde İngilizce olarak "Türkiye Futbol Federasyonu şikeyi desteklemektedir" yazan bir pankart açtı.

5 Lucescu: Oyuncularım takımlarında süre alamıyor UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 kaybettik. Teknik Direktör Lucescu ise kabahati oyuncuların kendi takımlarında fazla süre alamamalarına bağladı.

6 TFF'nin gündemi: Ek transfer dönemi açılabilir TPFD Başkanı Hakan Ünsal, ek transfer döneminin açılması için TFF'ye resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Federasyon ise Ünsal'a "Konuyu masaya yatıracağız" şeklinde cevap verdi.

7 Ahmet Ağaoğlu'ndan bayrak açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'da oyananılan Türkiye - Rusya karşılaşması sonrası sosyal medyada gündem olan Türk Bayrağı fotoğrafına dair açıklamada bulundu.

8 Kameni'den FIFA tehdidi Fenerbahçe'de sözleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği öğrenildi.

9 G.Saray Belhanda'yı satmaya çalışıyor Galatasaray'ın, beklentileri karşılayamayan Belhanda için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.