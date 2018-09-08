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Suarez milli takımda şov yaptı - Video

Uruguay, hazırlık mücadelesinde Meksika'yı 4-1 mağlup etti. Mücadeleye 2 gol atıp 1 asist yapan Luis Suarez damgasını vurdu.

Suarez milli takımda şov yaptı - Video
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Galatasaraylı Muslera'nın da kalesini korudğu Uruguay, hazırlık mücadelesinde Meksika'ya konuk oldu.

Futbolseverlerin bol gol izlediği mücadeleyi, konuk takım Uruguay 4-1 kazandı.

Suarez milli takımda şov yaptı - VİDEO

PANENKA PENALTISI, RABONA ASİST

Bu keyifli maça Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez damgasını vurdu. Futbolseverlere güzeller goller izleten başarılı futbolcu, Meksika maçını da boş geçmedi.

2 kez fileleri havalandıran Suarez, bunların birini frikikten diğerini ise Panenka vuruşuyla penaltıdan attı. Yıldız futbolcunun Rabona ile yaptığı asist de taraftarlardan alkış topladı.

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