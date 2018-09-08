Suarez milli takımda şov yaptı - Video

Galatasaraylı Muslera'nın da kalesini korudğu Uruguay, hazırlık mücadelesinde Meksika'ya konuk oldu.
Futbolseverlerin bol gol izlediği mücadeleyi, konuk takım Uruguay 4-1 kazandı.
Suarez milli takımda şov yaptı - VİDEO
PANENKA PENALTISI, RABONA ASİST
Bu keyifli maça Barcelona'nın golcüsü Luis Suarez damgasını vurdu. Futbolseverlere güzeller goller izleten başarılı futbolcu, Meksika maçını da boş geçmedi.
2 kez fileleri havalandıran Suarez, bunların birini frikikten diğerini ise Panenka vuruşuyla penaltıdan attı. Yıldız futbolcunun Rabona ile yaptığı asist de taraftarlardan alkış topladı.