Suarez: Real Madrid'in başarısı bizi çileden çıkarıyor

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, Real Madrid'in son dönemlerde yaşadığı Avrupa Şampiyonluklarına dair açıklamalarda bulundu.

DEVLER LİGİ'Nİ KAZANMALARI RAHATSIZ EDİYOR

Suarez, yaptığı açıklamada Madrid'in Avrupa'da kupa kaldırmasının kendilerini çileden çıkarttığını ancak, kendilerinin de La Liga şampiyonu olduğunu ifade ederken, "Birçok La Liga şampiyonluğu kazandın ama Madrid, son 3 sezonda Şampiyonlar Ligi kazandı. Bu, bizi oldukça rahasız eden bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde olan durumları bizi çıldırtıyor" itirafında bulundu.

ÇOK ZOR BİR TURNUVA

Şampiyonlar Ligi'nin kazanmak için çok zor bir turnuva olduğunu dile getiren eden 31 yaşındaki golcü futbolcu, "Kazanmak için son derece zor bir turnuva ancak Barcelona'nın bunu yapması gerekiyor. Herşeyin Messi tarafından yapılmasını beklemek de doğru değil. Ne kadar yetenekli olursa olsun bize de ihtiyacı var" dedi.

MESSİ TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYOR

Messi'nin Barcelona kaptanı olmasının kendisini daha motive ettiğini ifade eden Suarez, "Messi, kazanmak için her zamankinden daha motive. Artık kaptanımız olduğu için tüm kupaları kaldırmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.