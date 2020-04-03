Suarez: Takımda indirimi kabul etmeyen kimse olmadı

Koronavirüs salgını nedeniyle takımlar oyuncuların maaşlarında indirime giderken; Barcelonalı yıldızların buna gönülsüz katıldıkları haberlerine yalanlama geldi.

Luis Suarez, konuyla ilgili Sport890 radyosuna açıklamalar yaptı ve iddiaları "Yaralayıcı" olarak nitelendirdi.

''İŞİN GERÇEĞİNİ BEKLİYORUZ''

"Takımın maaşlarında indirime gitmeyeceği yönünde birçok yaralayıcı haberler yazıldı." diyen Suarez, "İnsanlar oyuncuların bunu kabul etmediğini söylüyor. Kulüpten ise oyuncularla anlaşma sağlandı deniliyor. İşin gerçeği bekliyoruz ve kulüp için en iyi çözümün bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

''KABUL ETMEYEN KİMSE OLMADI''

Bu tarz şeylerin konuşulmasının yaralayıcı olduğunu vurgulayan Barcelona'nın yıldız ismi, "Anlaşmaya varılmasını ilk isteyen insanlarız. Kulübün durumunu biliyoruz. Takımda maaş indirimini kabul etmeyen kimse olmadı. Oyuncular ve kulüp arasında karşılıklı anlaşmaya varıldı. Kaptanlar kulüp başkanıyla konuştu ve kimse bunu reddetmedi." şeklinde konuştu.