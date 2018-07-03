Suarez'den Griezmann'a: O bizden biri değil

Uruguay'ın yıldız forveti Luis Suarez, Uruguay'a sempati beslediğini her fırsatta söyleyen Fransız Antonio Griezmann'a cevap verdi.

URUGUAYLI OLMAK HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYOR

Basına yaptığı açıklamalarda Suarez, "Antoine yarı Uruguaylı olduğunu söylüyor, ama o tamamen Fransız ve Uruguaylı olmak hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bizim kim olduğumuzu veya futbolda başarılı olabilmek için neler geçirdiğimiz anlayamaz. Bizim kültürümüzü seviyor ve dilimizi konuşabiliyor, ama o bizden biri değil." şeklinde ifadelerde bulundu.