Dünya genelinde birçok lig sona erdi. Liglerin bitimiyle heyecan milli maçlarda yaşanmaya devam ediyor.

SUAREZ'DEN TAM ÇATALA

Galatasaraylı Muslera'nın da forma giydiği hazırlık maçında Uruguay, Panama'yı konuk etti. Mücadelede birbirinden güzel goller atan Uruguay, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Suarez'den Panama'ya nefis frikik golü - İZLE

19. dakikada Gomez'le öne geçen Uruguay, 69. dakikada Suarez'le farkı 2'ye çıkardı. Barcelona'nın yıldız ismi, İspanyol devinde attığı nefis gollere benzer bir golle sahneye çıktı.

Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Suarez, nefis bir vuruşla topu tam 90'a gönderdi ve takımını rahatlattı.

Bu golden 10 dakika sonra bu kez Valverde güzel bir gole imza attı. Ceza sahası dışından topun gelişine vuran Valverde, meşin yuvarlağı filelere göndererek sonucu ilan etti.