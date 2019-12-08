Suarez'den topukla aşırtma golü

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi.

YILIN EN İYİ GOLLERİNDEN BİRİ

Barça'nın sahadan 5-2 galip ayrıldığı maçta Messi hat-trick yaparken, diğer goller Griezmann ve Suarez'den geldi. Budmir'in Mallorca adına attığı 2 gol ise skoru belirledi.

Arjantinli süper yıldız Messi'nin 3 gol attığı maçın önüne geçen isim Suarez oldu. Uruguaylı yıldız muazzam bir topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara gönderdi.

Suarez'in bu golü sosyal medyada da çok konuşuldu.