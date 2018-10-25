Suarez'in frikik denemesi Messi'yi güldürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Barcelona ile Inter arasında oynana karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı.

Barcelona sahasında İtalyan rakibini 32. dakikada Rafinha ile 83. dakikada Jordi Alba'nın golleriyle mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.

BARAJIN ALTINA YATTI

Maça damga vuran an ise 74. dakikada Luis Suarez'in kullandığı serbest vuruşta yaşandı. Inter'in Hırvat futbolcusu Brozovic, Suarez'in serbest vuruşu sırasında golü engellemek için yaptığı ilginç önlemel dikkat çekti.

Brozovic, serbest vuruş sırasında barajdaki takım arkadaşlarının zıplayarak topu engellemek istemeleri sırasında, Suarez'in topu barajın altından kaleye göndermesini engellemek için barajın arkasında yere yattı.

MESSİ'Yİ GÜLDÜRDÜ

Tam da her şey Brozovic'in hesapladığı gibi oldu. Suarez'in zıplayan barajın altından yaptığı vuruşta top kalecinin uzanamayacağı köşeye gidecekken, barajın arkasında yere yatan Brozovic'in sırtına çarparak kornere çıktı.

Brozovic'in bu önlemi alma sebebi ise Barça'da sakatlığı nedeniyle forma giymeyen Lionel Messi'nin bir kaç hafta önce lig maçında zıplayan barajın altından topu filelere göndermesi olduğu öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle maçı tribünden izleyen Lionel Messi ise Suarez'in başarısızlıkla sonuçlanan bu frikik denemesinin ardından tebessüm etti.