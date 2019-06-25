Suarez'in güldüren penaltı beklentisi

Copa America'da heyecan tüm hızılıya devam ediyor.
Turnuvanın iki güçlü ekibinin karşı karşıya geldiği mücadelede gülen taraf, Şili'yi Cavani'nin tek golüyle yenen Uruguay oldu. Ancak maçın önüne geçen isim Suarez oldu.
SUAREZ'İN PENALTI İTİRAZI
Maçın 0-0 devam ettiği dakikalarda savunmanın arkasına sarkan Barcelonalı yıldız golcü kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Dar açıdan topa vuran Suarez'in şutunu kaleci Arias kornere çeldi. O anda Uruguaylı yıldız hakeme kalecinin elle oynadığı itirazında bulunarak penaltı bekledi.
Kısa süre içinde yaptığı itirazın yanlış olduğunu anlayan Suarez, kaçırdığı gole üzüldü.
Dünyaca ünlü yıldız golcünün bu anlara futbolseverleri güldürdü.