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Acun Ilıcalı: Mesut Özil bir gün Fenerbahçe’ye gelecek

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1 Beşiktaş, ABD'li Boyd'u transfer etti Beşiktaş, Ankaragücü ile olan kiralık sözleşmesi sonra eren Tyler Boyd'u 2 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

2 Suarez'in güldüren penaltı beklentisi Copa America C Grubu maçında Uruguay, Şili'yi 1-0 mağlup ederken, Suarez'in penaltı beklediği pozisyon futbolseverleri gülümsetti.

3 Ozan Kabak'ın menajeri Milan'la görüştü Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak için Avrupa'nın dev takımları yarışıyor. Genç oyuncunun menajeri Milan'la görüştü.

4 Louis van Gaal: Messi hatayı kendinde aramalı Hollandalı teknik direktör Louis van Gaal, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin kendisini takıma adapte edemediğini söyledi.

5 Fikret Orman'dan Beşiktaş gündemine ilişkin açıklamalar Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündeme dair transferlerden planlamalara ve yeni sezona kadar çok önemli açıklamalarda bulundu.

6 Sporda şiddeti önlemek için yeni yasa teklifi Meclis'te AK Parti, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

7 Ozan Tufan Alanyaspor'a geri dönüyor Fenerbahçe'nin, orta sahadaki yoğunluktan dolayı Ozan Tufan'ı 1 yıl daha Alanyaspor'a kiralayabileceği öğrenildi.

8 Ozornwafor sağlık kontrolünden geçti Galatasaray'ın ilk transferi Nijeryalı Ozornwafor oldu. Nijeryalı savunmacı sağlık kontrolünden geçti.

9 Alman basını Khedira'yı Beşiktaş'a yazdı Alman basını, Juventus'ta yeni teknik direktör Sarri tarafından kadroda düşünülmeyen Alman yıldız Khedira'nın Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.