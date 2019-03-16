Barcelonalı futbolcular ve teknik ekip, Jordi Alba'nın hem yeni kontratını hem de Lyon galibiyetini kutlamak amacıyla verdiği davete katıldı.

MESSİ VE SUAREZ BERABER GİTTİLER

Alba'nın partisine Suarez ve Messi beraber gittileri. Uruguaylı yıldız, Messi'yi arabasıyla alırken, ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu.

Suarez, önde oturan eşi Sofia Balbi'yi Messi gelince arka koltuğa oturttu. Arjantinli süperstarın ön koltuğa oturmasıyla partiye doğru yola devam ettiler. Ancak bu esnada kameralara yansıyan görüntü çok konuşuldu.

Suarez'in eşinin arka koltukta oturmaktan son derece mutsuz olduğu anlar objektiflere yansıdı ve İspanya'da bu fotoğraf karesi, "Suarez'in Messi hayranlığı" olarak yorumlandı.

(Suarez'in eşi Sofia Balbi)