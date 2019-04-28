Suarez'in oğlu, babasını ısırmaya çalıştı

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Suarez, dün Barcelona formasıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kutlamalar esnasında Suarez'in oğlunun, babasını ısırmaya çalıştığı anda çekilen bir fotoğraf büyük beğeni topladı.

RAKİPLERİNİ ISIRAN SUAREZ'İN OĞLU, BABASINI ISIRDI

Suarez, Liverpool'da oynadığı dönemde Chelseali Ivanovic'i, Dünya Kupası'nda oynanan Uruguay-İtalya maçında ise Chiellini'yi ısırmış ve futbol dünyasında çok konuşulmuştu.

Suarez bu hareketleri sonrası ağır cezalara çarptırılmasına rağmen Barcelona'ya transfer olarak başarılı kariyerini sürdürdü. İspanyol devinde birçok kupa kazanan Suarez, dün yeni bir şampiyonluk sevinci daha yaşadı.

Suarez sevincini ailesiyle birlikte kutlarken, kucağına aldığı oğlu, deneyimli futbolcuyu ısırmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada oldukça fazla beğeni alırken, binlerce futbolsever tarafından da paylaşıldı.