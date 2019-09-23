Suat Arslanboğa, Beşiktaş'tan iki oyuncuyu atmadı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Gergin geçen ilk 45 dakikalık dilimde Suat Arslanboğa skandal hatalara imza attı.

İKİ POZİSYONDA KIRMIZI KART ÇIKARMADI

Sezon başından beri kötü yönetim sergileyen hakemler arasına daha ilk yarıdaki kararlarıyla adını yazdıran Arslanboğa, önce Ljajic'i ardından Douglas'ı kırmızı kartla cezalandıramadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Mücadelenin 34. dakikasında hakemin kararını beğenmeyen Sırp futbolcu Ljajic, Suat Arslanboğa'yı itti. Oyun kuralları gereği dokunulmazlığı olan hakem, bu pozisyonda kırmızı kart yerine sarı kartını çıkardı.

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri devrenin son saniyelerinde yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin sağ beki Douglas, son adam durumundayken rakibini düşürdü. Hakem Suat Arslanboğa, Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart çıkarmezken, faulü de Beşiktaş lehine verdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Öte yandan maçın devre arasında hakem kararlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen,''İlk yarının sonundaki pozisyon, bariz gol şansından kırmızı kart gibi gözüküyor. Suat Arslanboğa, Douglas'ı atmamak için bitirdi zaten, VAR ile falan uğraşmayayım dedi. Ayaküstü gördüğüm, bariz gol şansından kırmızı kart. Gitmek isteyen Başakşehirli oyuncu.'' ifadelerini kullandı.