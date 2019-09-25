Suat Arslanboğa kızağa çekiliyor

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'la Başakşehir 1-1 berabere kalırken, hakem Suat Arslanboğa skandal kararlarıyla karşılaşmaya damga vurmuştu.

UZUN SÜRE SÜPER LİG'DE MAÇ YOK

Mücadelenin 34. dakikasında kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart çıkarmayan Arslanboğa, ilk yarının son dakikasında ise son adam durumundayken rakibini düşüren Beşiktaşlı Douglas'ı da oyundan atmamıştı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

MHK Başkanı Zekeriya Alp, büyük hatalar yapan Suat Arslanboğa'yı 4 maç dinlendirecek. Arslanboğa, devre arasına kadar ise Süper Lig'de düdük çalamayacak.

Merkez Hakem Komitesi, özellikle Ljajic'in hakemi ittiği pozisyonda kırmızı kart çıkmamasının büyük hata olduğu görüşünde. Hakemin itibarını zedeleyen bu hareketin cezasız kalması, Arslanboğa'nın dinlendirilme kararındaki en büyük etken olduğu öğrenildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Öte yandan VAR hakemi Halis Özkâhya'nın, Başakşehirli Gulbrandsen'in Beşiktaşlı Douglas tarafından indirilmesinde bariz gol şansı değerlendirmesi yapmayıp, orta hakeme pozisyonu inceleme tavsiyesinde bulunmaması da fahiş bir hata olarak yorumlandı.