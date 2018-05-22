Suat Kaya: 15 yıldır saç ektirmiyorum

Geçtiğimiz günlerde saç tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturan Suat Kaya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SAÇLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Menemen Belediyespor'u çalıştıran Suat Kaya, bir hayli uzun olan saçlarıyla gündeme gelmişti.

Saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu.

FOTOMONTAJ OLABİLİR

Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ben 15 senedir yaklaşık.. Yeni mi görmüşler. Beni ilgilendiren birşey yok zaten. Çok da önemsemiyorum. Çok çok eski zaten saç ekimi. Sosyal medyadaki fotoğrafı kim nasıl yaptı onu bilmiyorum. Nasıl çektiler bilmiyorum. Fotomontaj mı onu da bilmiyorum. Ağır bir sezondan çıktım. Ailemle dinleniyorum. Sosyal medyayı tutamazsanız. Biri beğenir biri beğenmez. Bu yorgunlukla onla uğraşacak halim yok."