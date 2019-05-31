Suat Kaya: Almanya'dan, Yunanistan'dan teklifler aldım

İzmir'in Menemen Belediyespor takımını tarihinde ilk kez şampiyon yapan Suat Kaya, yaşanan anlaşmazlık üzerine takımdan ayrılmıştı.

Takımlarla görüşme halinde olan başarılı teknik adama yurt dışından teklifler yağdığı öğrenildi.

Sezon bitiminde 3 yıldır görev yaptığı sarı-lacivertlilerden ayrılan deneyimli teknik adamın Yunanistan, Almanya ve Kuveyt takımlarıyla temasta olduğu vurgulandı.

ASTERAS İSTİYOR

Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Asteras Tripolis'in Kaya'ya teklif götürdüğü, yine Bundesliga 2 ekiplerinin de deneyimli teknik adamla görüşme halinde oldukları kaydedildi.

"EN CİDDİ TEKLİF KUVEYT'TEN"

Yurt dışından gelen teklifleri doğrulayan Suat Kaya, "En ciddi teklifi Kuveyt'ten aldım. Karar vermedim. Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası kariyerimi belirleyeceğim" diye konuştu.