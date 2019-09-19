Suat Kaya, Sakaryaspor'la anlaştı

Bir süredir teknik direktör arayışı içinde olan Sakaryaspor yönetimi, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, "Bu sezon oldukça sıkıntılı başladık. Hepsi şu anda bitti. Bugün bu kulüp için yeni dönem başlayacak. Sıfırdan başlangıç noktası diye kabul ediyoruz. Bundan sonra her şeyin güzel olacağına eminiz. Kulübümüze Suat hocamızı aldık. Kendisi büyük bir isim, iyi bir hoca. İnşallah hocamızla şampiyonluğu yakalayacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Hayırlı olsun hocam diyorum" şeklinde konuştu.

SUAT KAYA: ÇOK MUTLUYUM

Teknik Direktör Suat Kaya ise yaptığı açıklamada, "3 aydır birçok kulüple temas halindeydim. 1 buçuk günde bu kadar içten, bu kadar samimi insanların isteğini geri çeviremeyeceğimi anladım. Çok ağır bir ligden çıkıp da şampiyonluk yaşayıp tekrar bu heyecanı isteyen bu grubun içinde olmaktan çok mutluyum. İyi ivme kazandırarak takımı olması gereken yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.