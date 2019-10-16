Suat Serdar: Savaşa karşıyım

Almanya'da Schalke 04 forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu Suat Serdar, Alman basınına verdiği demeçte, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu desteklemediğini ifade etti.

Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığımız gollerin ardından milli futbolcularımız, Suriye'de Barış Pınarı Hareketı'nı sürdüren Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

ASKER SELAMINI ELEŞTİRDİ

Almanya, Fransa, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi asker selamından rahatsız oldu ve futbolcularımızı eleştirdi. Türkiye yerine Almanya'yı seçen Suat Serdar da asker selamına ve savaşa karşı olduğunu söyledi.

Milli takımın davetini geri çevirerek Almanya için oynamayı tercih eden Suat Serdar, "Ben savaşa karşıyım." ifadelerini kullandı. Suat'ın operasyona karşı bu açıklaması, Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

A Milli Takımımızın deneyimli hocası Şenol Güneş, Suat Serdar'ın Almanya'yı seçmesi hakkında şöyle konuşmuştu: "Suat Serdar ve babasıyla görüşmeler yapıldı. Aynı gün 3 maça gittik sırf Suat için. Geleceğini söyledi, babası da söyledi. Evrakları bekledik göndermediler. Bu hafta içerisinde Almanya'ya çağrıldığını duyurduk. Evraklarını verdi mi bilmiyorum.

Almanya'yı seçtiyse bu Türkiye'nin ayıbı değil. Gizlemeye gerek yok. Daha önce Almanya'ya alınmayacağı söylüyordu. O yüzden belki de bizi kenara koydu, tercihlerini başka şekilde yaparlarsa açık açık söylesinler. Kimseye neden böyle seçim yaptın demeyiz. Eğer gitmişse hayırlı olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği, saygı duyacağı bir takım olacaktır. İnce hesaplarla bu hayat devam etmez."