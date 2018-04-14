Suker: Mandzukic Beşiktaş'a gelir

Davor Suker, Beşiktaş Kulübü’nün özel misafiri olarak İstanbul’a geldi.

Önceki akşam yöneticilerle yemek yiyen Suker, dün de Fikret Orman’ın Vodafone Park’taki makamını ziyaret etti. Görüşmeye, Asbaşkan Umut Güner de katıldı.

Birlikte Beşiktaş müzesini gezen üçlü, dostane bir ortamda uzun uzun sohbet etti. Vida transferinde önemli rol oynayan Suker’le gerçekleşen görüşmede, transferin de gündeme geldiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ’I YAKINDAN TANIYOR

Juventus'un Hırvat golcüsü Mario Mandzukic için geçtiğimiz yaz girişimlerde bulunan Umut Güner, İtalyanların satış listesine koyduğu 31 yaşındaki futbolcuya olan ilgilerinin sürdüğünü Suker’e aktardı.

İtalyan basınında bu konunun işlendiğini hatırlatan Hırvat futbol adamı ise yıldız golcünün Beşiktaş’ı yakından tanıdığını, kariyerine Süper Lig’de devam edebileceğini ve Mario için akıllıca bir hamle olabileceğini aktardı.