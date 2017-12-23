Suker yeniden federasyon başkanı oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki bir otelde gerçekleştirilen seçimde, 2012'den bu yana federasyon başkanlığı koltuğunda oturan eski Hırvat futbolcu Suker, bir kez daha bu göreve getirildi.

BÜYÜK DESTEK ALDI

Seçime tek aday olarak giren Suker, HNS Seçim Kurulu üyelerinin 48'inin desteğini aldı. Oylamada 3 üye çekimser kalırken, 1 üye Suker'i desteklemedi.

49 yaşındaki Suker, yaptığı konuşmada, kendisine güvenenlere teşekkür etti ve futbolun içindeki herkesin devamlılığın ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyledi.

Yeşil sahalarda futbol oynayarak takım oyunun temellerini öğrendiklerini vurgulayan Suker, federasyonun sadece büyük kulüplerden ibaret olmadığını sözlerine ekledi. Seçimde başkanın yanı sıra yeni yönetim kurulu da belirlendi.