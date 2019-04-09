Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Süleyman Atlı güreşte altın madalya kazandı VİDEO
RUS RAKİBİNİ 8-3 YENDİ
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı. Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya aldı
Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenilen Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya aldı.