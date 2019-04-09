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Süleyman Atlı güreşte altın madalya kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı, finalde Rus Muslim Sadulaev'i 8-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Süleyman Atlı güreşte altın madalya kazandı
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.

Süleyman Atlı güreşte altın madalya kazandı VİDEO

RUS RAKİBİNİ 8-3 YENDİ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı. Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.

Selahattin Kılıçsallayan gümüş madalya aldı

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 65 kilo finalinde Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e yenilen Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya aldı.

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