Süleyman Seba doğum gününde unutulmadı

1 Beşiktaş'ta yabancılara izin çıktı Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce de ailelerinin yanına gitmek istediklerini belirten Lens, Karius, Ruiz ve Boateng'e, Beşiktaş Yönetimi bu kez izin verdi.

2 Galatasaray, transferde genç oyunculara yönelecek Galatasaray, Manchester City ve Chelsea başta olmak üzere Avrupalı birçok dev kulüp gibi çok sayıda yetenekli genç oyuncuyu renklerine bağlayıp, değerlerini artırmaları için kiraya gönderecek.

3 Max Kruse: Türkiye'de, Almanya'daki gibi sıkıntılar yok Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, ülkesinde bir televizyon programına bağlandı ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kruse ayrıca, "Türkiye'de koşullar gayet iyi" dedi.

4 Batuhan Karadeniz: Yıldızların ismi farklı olmalı Kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Batuhan Karadeniz, ''Ne iş yapıyorsun diye soruyorlar, 'Futbolcuyum' diyorum. Messi de futbolcu, Batuhan da'' ifadelerini kullandı.

5 UEFA'dan Belçika'ya 'turnuvalara almayız' tehdidi Belçika, önceki gün lider Club Brugge'ü şampiyon olarak tescil etmeye karar verdi. Ancak liglerin tamamlanmasını isteyen UEFA, ülke takımlarını Avrupa kupalarına göndermemek ile tehdit etti.

6 Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen milli yıldızımız Çağlar Söyüncü, Freiburg'a gitmeden önce üç büyüklerden transfer teklifi aldığını belirtti.

7 Maradona, kulübünden maaş istemeyecek Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip koronavirüs nedeniyle gelirleri düşen takımından, maaşının kesilmesini istedi.

8 Babel tuvaletten fotoğraf paylaştı Galatasaray'ın Ajax'a kiralık olarak gönderdiği Hollandalı futbolcu Ryan Babel, tuvalette çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

9 Ronaldo saçlarını sevgilisi Georgina'ya kestirdi Portekiz'deki evinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e saçlarını kestirdi.