Milli gururumuz Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelen uluslararası sporculardan Yunan Valerios Leonidis'in, maddi imkanı olmadığı için cenazeye katılamayacağını açıklaması üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Yunan sporcu, Bakan Bak'ın talimatıyla cenazeye davet edildi.

NAİM'İN TABUTUNU ÖPTÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın davetiyle ezeli rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Valerios Leonidis, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Leonidis, ezeli rakibini son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi VİDEO

YUNAN RAKİPTEN TÜRKÇE TAZİYE

Leonidis, Süleymanoğlu'nun vefatıyla derin üzüntü yaşadığını söyledi. Ünlü sporcu, baş sağlığı mesajını Türkçe vererek "Allah rahmet eylesin" dedi, "Sadece Türkiye için değil tüm dünya adına Naim'in ölümü bir kayıptır." diye konuştu.

"GELMEK İSTİYORUM"

İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenine katılıp katılmayacağıyla ilgili Valerios Leonidis, "Aslında gelmek istiyorum. Ekonomik olarak pek iyi durumda değilim. Bu yüzden bireysel gelmem oldukça zor. Ancak Türkiye'de yetkili makamlardan bir davet, kolaylık olursa katılmayı çok isterim. Orada olup Naim'e son kez veda etmek istiyorum." demişti.

Valerios Leonidis (Solda)



BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Leonidis'in açıklamalarından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti. Bakan Osman Aşkın Bak’ın özel talimatıyla cenaze törenine davet edildi. Leonidis, Türkiye’nin davetini kabul ederek bugün sabah 07.00 uçağı ile Yunanistan’tan Türkiye’ye geldi. Yunan halterciye, İstanbul'da Dünya Şampiyonu Milli haltercilerimiz Sunay Bulut ve Halil Mutlu eşlik etti.

1996'DA KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Milli atlet Naim Süleymanoğlu ile Yunan Valerios Leonidis arasında 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda meydana gelen kapışma nefesleri kesmişti. Üst üste dünya rekorlarının kırıldığı mücadele, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Leonidis “Naim’in öldüğü haberini duyunca yıkıldım. Ben büyük bir dostumu, dünya da çok büyük bir sporcuyu kaybetti. Öldüğüne hâlâ inanamıyorum.” dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ SPORCUSUYDU"

Leonidis, halteri bıraktıktan sonra Naim ile pek çok kez görüştüklerini, iyi dost olduklarını, Türk ve Yunan halklarının dostluğu için de birlikte etkinliklerde bulunduklarını belirtti ve şöyle dedi: “Dünyanın en iyi sporcusuydu. Dünyada bir eşi yok. Bundan sonra da gelir mi? Çok zor.”