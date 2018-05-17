Sultanlar, ABD'yi devirdi

2018 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, ikinci maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin Lincoln kentindeki Bob Devaney Sports Center'da oynanan maçta mili takım 26-28, 19-25, 25- 20, 26-24 ve 14-16'lık set sonuçlarıyla karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Voleybol Uluslar Ligi ABD etabında 2'de 2 yapan milliler, genel puan durumunda 5 puanla 5. sırada yer aldı. Türkiye, ABD etabındaki üçüncü ve son maçında cuma günü TSİ 01.00'de Polonya ile karşılaşacak.