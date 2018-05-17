Sultanlar, ABD'yi devirdi

10,744 kez izlendi

44,914 kez izlendi

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

22,954 kez izlendi

20,558 kez izlendi

Aykut Kocaman: Umudumuz var

6,672 kez izlendi

1,504 kez izlendi

12,085 kez izlendi

4,932 kez izlendi

2,279 kez izlendi

25,440 kez izlendi

1 Talisca Beşiktaş'a veda ediyor Anderson Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah-beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak.

2 Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık UEFA ile görüştükten sonra açıklama yapan Mustafa Cengiz "UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma yaptık. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılmasının önünde bir engel yok" dedi.

3 Pepe ve Babel, Beşiktaş'ta kalıyor Beşiktaşlı Babel ve Pepe, sezon sonu takımdan ayrılacakları yönündeki iddiaları yalanladı.

4 Prandelli, G.Saray'dan 7 milyon euro alacak Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, sarı-kırmızılı kulübe açtığı davayı kazandı.

5 3 büyükler Emre Akbaba'nın peşinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Emre Akbaba için son teklif Fenerbahçe'den geldi. Çocukken G.Saray'ı tutan yetenekli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu.

6 Buffon: Juventus'tan ayrılıyorum Juventus'un efsane kalecisi Buffon, sezon sonunda İtalyan devinden ayrılacağını açıkladı.

7 Giuliano: Kandırıldım Brezilya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almayan Giuliano, "Bana hep milli takıma alınacağım söylenmişti. Beni kandırdılar'' dedi.

8 Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek geliyor Beşiktaş yönetimi, Atiba'nın yerine Ruben Loftus-Cheek'i transfer etmeyi planlıyor. Ayrıca Gökhan Gönül'le rekabet edebilecek bir sağ bek arayan yönetimin ilk hedefi Romalı Bruno Peres.

9 Süper Lig ikincisi 2 ön eleme oynayacak Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'ni kazanması Türk takımlarına yaradı. Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan takımımız, 3 ön eleme yerine 2 ön eleme oynayacak.