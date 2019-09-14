Ensonhaber.com'a dön

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

Milli gururumuz Sümeyye Boyacı paralimpik yüzmede 50 metre sırt üstü finalini ikinci tamamladı.

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu
Yorum Yap

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırt üstünde yarışan Milli sporcu Sümeyye Boyacı, dünya ikincisi oldu.

3 YÜZÜCÜMÜZ FİNALE KALDI

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, şampiyonanın 50 metre sırtüstü finallerinde Türkiye'yi temsil etti.


Milli yüzücü Sümeyye Boyacı kadınlarda 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk 50.54'lük derecesiyle 8'incilik elde etti.

Erkeklerde mücadele eden Beytullah Eroğlu ise 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle yarışı 6'ncı sırada noktaladı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM