Sümeyye Paralimpik Yüzme Şampiyonası şampiyonu oldu

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, gururlandırmaya devam ediyor...

Milli yüzücü, kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride İspanya'dan Teresa Perales 45.68'lik süresiyle gümüş, İtalya'dan Monica Boggioni ise 46.54 ile bronz madalya elde etti.

Bakan Kasapoğlu, Sümeyye Boyacı'yı kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyor, elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümeyye'nin gelecek organizasyonlarda da şampiyonluklar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine yürekten inanıyor, milli sporcumuza başarılar diliyorum."